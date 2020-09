Borsa:Europa volatile con futures Usa, poco mossa da Lagarde

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Sono volatili le Borse europee che seguono l'andamento nervoso dei futures Usa dopo lo scontro in tv fra Trump e lo sfidante Biden nel quale il presidente in scadenza ha sollevato timori di frodi nel voto col pericolo di tempi lunghi per conoscere l'esito delle elezioni. Poco sono servite, se non a un lieve miglioramento dei listini, le parole della presidente della Bce Christine Lagarde che ha aperto alla revisione dell'obiettivo, in linea col cambio di rotta fatto dalla Fed. Francoforte cede lo 0,63%, Parigi lo 0,60% mentre Londra contiene il calo allo 0,23% A Piazza Affari (-0,39%) sono petroliferi e banche a sostenere l'indice con Saipem (+3,07%), Nexi (+1,25%), Banco Bpm (+0,93%), Tenaris (+1,6%), Unicredit (+0,33%). Mentre il prezzo del greggio ancora in calo non aiuta a spiegare il recupero dei titoli legati al petrolio e lo spread stabile quello di alcuni banche, Nexi beneficia delle attese per il rinnovo dell'accordo di Unicredit con Sia che favorirebbe l'integrazione di quest'ultima con la società dei pos.

Sul fondo del listino è scivolata Banca Generali (-3,83%) dopo che è emerso che Mediobanca (-0,45%) era pronta ad acquisirla ma ha poi rinunciato viste le non favorevoli condizioni di mercato.

Ha ridotto intanto solo in parte le perdite Bper (-1,67%) alla luce dell'aumento di capitale per comprare gli sportelli Intesa: vengono offerte 8 nuove azioni ogni 5 diritti di opzione al prezzo di 0,90 euro l'una con un prezzo a sconto del 30,97% sul Terp. (ANSA).