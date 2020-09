Lagarde apre a revisione dell'obiettivo di inflazione della Bce

La formulazione dell'obiettivo di inflazione della Bce, indicato nel 2003 come 'al di sotto ma vicina al 2%' "era adeguata a un periodo in cui la Bce stava cercando di affermare la propria credibilità e un'inflazione troppo alta era la principale preoccupazione". Ora, invece, "nella situazione attuale di bassa inflazione, le preoccupazioni sono diverse e questo deve riflettersi nel nostro obiettivo d'inflazione". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla conferenza 'The ECB and its watchers a Francoforte, aprendo a un cambiamento significativo nella revisione strategica in corso all'Eurotower.