Bankitalia, nel 2020 cessioni Npl per 20 miliardi

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Anche per il 2020 sono previste cessioni degli Npl per circa 20 miliardi al lordo delle rettifiche, in linea con i piani fissati all'inizio di quest'anno, quindi nel periodo 2016 - 2020 le cessioni raggiungerebbero i 170 miliardi complessivi". Lo ha detto, l'Head of the Regulation and Macroprudential Analysis della Banca d'Italia, Bruna Zsego, in audizione al Senato presso la Commissione Finanza e tesoro sul recupero dei crediti deteriorati (ANSA).