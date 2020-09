Borsa: Europa giù con WS, prima di confronto Trump-Biden

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Un peggioramento verso fine seduta per le principali Borse europee, sulla scia di Wall Street, col primo confronto pubblico Trump-Biden nella notte per le presidenziali e con l'ombra dell'aumento dei casi di Covid 19, non solo Oltreoceano, mentre negli Usa aumentano le scorte all'ingrosso e risale la fiducia dei consumatori. In Europa la peggiore è Madrid (-1%), seguita da Londra, Francoforte, con l'inflazione ancora in calo a settembre, e Milano (-0,6%), con lo spread fermo a 138, e Parigi (-0,4%).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde lo 0,7%. Tra i petroliferi guidano il calo Galp (-3,9%) e Repsol (-3,2%), col greggio che crolla (wti -3%) a 39,3 dollari al barile e l'oro, testimone delle tensioni, riale (+0,1%) a 1.888 dollari l'oncia. Tra le banche hanno la peggio SocGen (+3,9%), Bank of Ireland (-5,4%) e Bankinter (-5,5%). Tra le auto Renault (-4,5%), Peugeot (-3,7%) e Fca (-2,7%) e tra i componenti Valeo (-3,7%). Rimbalzo in positivo di Siemens Energy (+6,7%) il giorno dopo la quotazione a Francoforte. (ANSA).