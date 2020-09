Borsa: Asia chiude in rialzo con dati industria cinese

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo le notizie incoraggianti arrivate dalla Cina nel fine settimana, con il miglioramento degli utili delle imprese industriali. Sullo sfondo restano i timori per una nuova ondata di contagi da Coronavirus mentre si è in attesa degli esiti delle sperimentazioni per i vaccini. Mentre i futures europei sono in rialzo si attende l'audizione della presidente della Bce Christine Lagarde al parlamento europeo.

Chiude in rialzo Tokyo (+1,3%). Sul versante valutario lo yen è poco mosso sul dollaro a 105,37 e sull'euro a 122,55. A mercati ancora aperti sono in terreno positivo Hong Kong (+0,8%), Seul (+1,3%) e Mumbai (+1,2%). Deboli Shanghai (-0,05%) e Shenzhen (-0,5%).

Sul versante macroeconomico in arrivo dalla Fed l'indice per il manifatturiero. (ANSA).