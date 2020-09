Tesoro: asta Bot 6 mesi, tasso ancora giù a -0,392%

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il Tesoro ha assegnato tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot semestrali offerti in asta con tassi in ulteriore ribasso. Il rendimento medio è sceso a -0,392% da -0,33% del collocamento di agosto. La domanda ha superato i 13 miliardi di euro con un rapporto di copertura in aumento a 2,01 da 1,71 precedente. (ANSA).