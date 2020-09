Borsa: Milano riduce calo (-0,3%), nuovo rally Banco Bp

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Riduce il calo Piazza Affari, con lo spread tra Btp e Bund che si assesta a quota 138,6 punti. Il listino milanese è spinto dal nuovo rally di Banco Bpm (+4,96%), vista come punto cardine per nuove aggregazioni bancarie dopo quella tra Ubi e Intesa (-0,87%). Resiste in territorio positivo Unicredit (+0,28%), altro protagonista dell partita, mentre cedono Bper (-0,82%), Bps (-1,07%) e Creval (-0,5%) a differenza di Mps (+1,78%), di cui il Tesoro cerca un acquirente per il proprio pacchetto del 68%. Acquisti anche su Terna (+1,62%), Snam (+1,28%) e Saipem (+1,24%), che si riprende insieme a Eni (+1,1%), grazie al superamento dei 40,5 dollari al barile del greggio Wti (+0,65%).

Proseguono le vendite su Stm (-1,9%), insieme al resto del comparto in Europa, Campari (-1,78%), Ferrari (-1,69%) Pirelli (-1,68%) e Moncler (-1,14%). Deboli Astaldi (-1,6%), Autogrill (-1,65%) e Atlantia (-0,65%), che ha avviato la trattativa con Cdp per la dismissione di Aspi. (ANSA).