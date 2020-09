Montanino (Cdp), puntare su programmi come Industria 4.0

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Spingere su programmi come Industria 4.0 per riattivare la domanda della manifattura, interna ed estera". Questa la ricetta di rilancio indicata dal capo economista di Cassa depositi e prestiti, Andrea Montanino, nel corso del digital talk 'Italia Riparte'. Dibattito incentrato sul 'Machinery,' ovvero sulla produzione di macchinari industriali. Filiera in cui l'Italia vanta un'eccellenza e su cui Cdp, insieme a Ey e Luiss Business School, ha condotto uno studio. Un'analisi che guarda al comparto alla luce degli effetti dovuti al Covid.

Per Montanino finanziare progetti come Industria 4.0, magari attraverso i fondi che arriveranno dall'Unione europea, "aiuterebbe a sostenere anche le aziende del comparto dei macchinari industriali". (ANSA).