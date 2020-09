Borsa: Milano fiacca (-0,7%) con Europa, male petroliferi

(ANSA) - MILANO, 24 SET - I primi scambi confermano per Piazza Affari una partenza negativa ma al momento senza scivoloni, nonostante il clima resti pesante dopo le forti vendite a Wall street e sui mercati asiatici. L'indice Ftse Mib scende dello 0,7%, con Londra in calo dello 0,9%, Parigi dello 0,7% e Francoforte dello 0,6%.

A Milano si guarda come a livello mondiale anche ai nuovi lockdown, con il prezzo del petrolio che fatica a tenere i 40 dollari al barile (Wti -0,7% sui mercati internazionali). Ed è proprio il settore dell'energia a pagare le vendite più consistenti: Tenaris e Saipem sono state sospese in avvio in asta di volatilità per rientrare con cali superiori al 3%, con Eni che ondeggia attorno a un ribasso di due punti percentuali.

Sullo stesso livello Leonardo e Stm, Fca perde circa l'1% assieme ad Exor. Tra le banche qualche vendita in partenza su Intesa, mentre si muove in controtendenza Banco Bpm che sale dell'1,4%, con Mps piatta.

Fuori dal settore finanziario in calo dello 0,7% Tim e Mediaset, in rialzo dello 0,6% Atlantia. (ANSA).