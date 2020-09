Borsa: Asia scivola dopo Wall street, male hi tech

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Seduta pesante per i listini azionari asiatici e dell'area del Pacifico, che seguono lo scivolone di Wall street con vendite sopratutto sui titoli tecnologici. Male le Borse cinesi, con Tokyo che ha chiuso in calo dell'1,1%.

Ma le perdite più pesanti sono per il Kosdaq, l'indice della Borsa coreana dei gruppi hi tech, che ha segnato un calo finale superiore al 4%, con il listino generale che ha chiuso in ribasso del 2,5%. Verso la conclusione della giornata in calo del 2% Shenzhen, dell'1,8% Hong Kong e dell'1,5% Shanghai, con Sidney che ha contenuto le perdite allo 0,8%. Vendite anche a Mumbai (-2%), mentre si muove sulla parità la Borsa malese.

Deboli i futures sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).