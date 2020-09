Banche: rally in Borsa per Unicredit e Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Si amplia la corrente di acquisti in Piazza Affari sul settore bancario, con sospensioni in asta di volatilità ripetuta per Banco Bpm e uno stop anche per Unicredit: il primo titolo è tornato agli scambi in aumento del 6% a 1,34 euro, mentre il gruppo guidato ma Mustier segna una crescita di oltre il 3% sfiorando quota 7 euro. In un clima sostanzialmente tranquillo per il settore in Europa, in rialzo del 5% Bper, piatta Intesa. (ANSA).