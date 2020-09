Axa: partnership con Unesco per mare e biodiversità

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Axa Italia ha siglato una partnership con l'Unesco a supporto del «Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile» (2021-2030)", lanciato dalle Nazioni Unite, un'iniziativa che punta a mobilitare la comunità scientifica, i policy-maker, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica. Ad annunciarlo il gruppo in una nota in vita dell'avvio della settimana della corporate responsibility al via il 25 settembre.

In Italia in particolare la CR Week sarà dedicata alla tutela dei mari e, grazie alla collaborazione con esperti Unesco, verrà effettuata un'attività di formazione con live webinar su temi legati all'economia, ai cambiamenti climatici, nutrizione e salute, oltre ad attività di sensibilizzazione e volontariato, tra cui una corsa accompagnata da una raccolta di rifiuti lungo i Navigli di Milano e in zona Ponte Sant'Angelo a Roma, in programma il 2 ottobre.

" Siamo orgogliosi di essere al fianco dell'Unesco per contribuire a costruire un futuro più sostenibile e resiliente, un percorso che vedrà coinvolta tutta AXA Italia e le sue persone - ha dichiarato Patrick Cohen, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia. (ANSA).