Borsa: Europa positiva con avvio di Wall Street in rialzo

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Positive le principali Borse europee con l'avvio in rialzo di Wall Street, mentre negli Usa aumentano richieste di ipoteche e prezzi delle case. La migliore in Europa, mentre nell'Eurozona è aumentato più del previsto il Pmi manifatturiero e diminuito oltre le previsioni quello dei servizi, con un bilancio in calo del composito, è Londra (+2%), seguita da Madrid (+1,5%), Parigi (+1,4%), Francoforte (+1,3%), nonostante la fiducia dei consumatori negativa più del previsto.

In coda Milano (+1,1%), con lo spread Btp-Bund in risalita a 136 punti.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1,2%, con le auto (+2,5%), con Renault (+4%), Peugeot (+3,2%), Daimler (+3%) e Fca (+2,9%). Tra le banche su Banco Bilbao e Netwest (+4,2%), Standard Chartered (+3,9%) e Barclays (+3,6%), in rosso Bankinter (-1,2%) e Unicredit (-0,6%). In ordine sparso i petroliferi, mentre il greggio sale (wti +0,7%) a 40 dollari al barile, con guadagni per Royal Dutch (+1,9%) e Bp (+1%) e perdite per Omv (-1%), Galp e Neste Oyj (-0,8%). (ANSA).