Borsa: Europa frena, ma in rialzo con WS in rosso

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Frenano l'entusiasmo, pur continuando a guadagnare, le principali Borse europee con Wall Street che ha girato in negativo. La migliore è Londra (+1,5%) , seguita da Parigi (+1%), Francoforte (+0,8%), Madrid (+0,7%) e Milano (+0,5%).

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,8%, con le auto a trainare, da Renault (+3,8%) a Peugeot (+2,6%) e Daimler (+2%).

A fasi alterne le banche, con guadagni per Standard Chartered (+3,2%) e Natwest (+3,1%) e perdite per Bankinter (-3,6%) e Unicredit (-2,5%). Negativi nella quasi totalità i petroliferi, da Repsol e Galp (-2,2%) a Aker (-1,5) e Neste Oyj (-1,2%), con eccezione Royal Dutch (+0,7%), mentre il greggio risale (wti +1,3%) a 40,3 dollari al barile. (ANSA).