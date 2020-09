P.a: Dadone,Poli territoriali per concorsi e coworking

(ANSA) - ROMA, 22 SET - In Italia nasceranno 150 "Poli territoriali avanzati", ovvero delle strutture da suddividere tra le Regioni destinate ad essere utilizzate, anzitutto, come centri concorsuali decentrati "dotati della necessaria infrastruttura tecnologica e della conseguente dotazione informatica volta a consentire lo svolgimento delle procedure di selezione interamente in forma digitale". Così la ministra della P.a, Fabiana Dadone, in audizione alla Camera su Recovery Fund.

Ma l'idea, dice, è quella di svilupparli andando oltre il reclutamento per sfruttarli come poli "per il lavoro agile, il coworking e la formazione". (ANSA).