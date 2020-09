Borsa: Europa guadagna, rimbalzano auto e petroliferi

(ANSA) - MILANO, 22 SET - In rialzo le principali Borse europee, dopo un lunedì che le ha schiacciate coi timori di nuovi lockdown da coronavirus, in particolare in Francia, Gran Bretagna e Spagna. La migliore è Francoforte con Milano (+0,9%), seguita da Londra (+0,7%), Parigi e Madrid (+0,3%).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna (+0,5%), dopo che il giorno prima ha ceduto più del 3%. Rimbalzo per le auto (+1,3%), da Renault (+1,9%) a Peugeot (+1,7%) e Fca (+1,4%). Rialzano la testa i petroliferi come Bp (+1%) e Neste Oyj (+1,7%), non Total (-2,4%), col greggio quasi invariato (wti +0,08%) a 39,3 dollari al barile. Negativo l'oro (-1,6%) a 1.900 dollari l'oncia. Su la maggioranza delle banche, come SocGen (+1,2%) e Fineco (+2,1%), comprese Hsbc (+0,8%) e Standard Chartered (+1,3%), le ultime due dopo il tonfo sull'ombra di operazioni di riciclaggio.

Bene l'informatica (+1,5%), in particolare i semiconduttori, con Infineon (+2,1%), Dialog (+1,8%) e Stm (+1,5%), e il comparto salute, tranne Hikma (-4,1%) dopo i conti. (ANSA).