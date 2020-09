Borsa: Europa apre in rialzo, prova il rimbalzo

Avvio in rialzo per le Borse europee che provano il rimbalzo dopo la seduta pesante di ieri, condizionata dal timore di nuovi lockdown e dalla crescita di contagi di coronavirus. Milano segna +0,81% in avvio. A Francoforte l'indice Dax avanza dello 0,7% a 12.629 punti, a Parigi il Cac 40 sale dello 0,37% a 4.809 punti mentre a Londra il Ftse 100 sale dello 0,61% a 5.839 punti.

Poco mosso lo spread su cui poco hanno influito sia il timore di nuovi lockdown sia l'esito delle elezioni. Il differenziale Btp-Bund è a 144 punt base con un rendimento dello 0,91% per il decennale italiano.