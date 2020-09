Banche: a Sella il 10% di Illimity, alleanza in open banking

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Accordo tra Illimity e Banca Sella per dar vita a una joint-venture paritetica in Hype, società fintech di 'open banking' attualmente controllata dal gruppo Sella attraverso Fabrick, con l'obiettivo di sostenerne la crescita e i risultati. Si tratta, spiega una nota, della prima operazione di consolidamento industriale in Italia nell'open banking, driver di sviluppo di servizi finanziari digitali anche al di fuori tradizionali canali bancari.

L'accordo prevede che Illimity salga al 50% di Hype, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di 30 milioni di euro , che servirà a sostenere lo sviluppo di Hype, il conferimento da parte di Fabrick di azioni Hype in cambio di azioni illimity di nuova emissione pari al 7,5% del capitale della banca fondata da Corrado Passera, e l'assegnazione a Fabrick del diritto a ricevere un ulteriore 2,5% di Illimity nel caso di raggiungimento di determinati target di redditività nel 2023-2024. Banca Sella Holding, inoltre, riceverà un ulteriore 2,5% di Illimity in cambio della sottoscrizione per cassa di un aumento da 16,5 milioni, salendo così al 10% di Illimity.

Hype, che integrerà il ramo di azienda di open banking di illimity, punta a salire dagli attuali 1,3 milioni di clienti a 3 milioni in pochi anni. Hype conta di realizzare un utile di 3,5 milioni nel 2023 e 17 milioni nel 2025, con un impatto positivo, sul risultato netto di Illimity, di 10 milioni nel 2023 e 20 nel 2025, oltre che sul patrimonio di vigilanza. Il gruppo Sella beneficerà di un aumento di 41 punti base del suo Cet1. (ANSA).