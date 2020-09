Nikola: Milton fa passo indietro,presidenza a Girsky

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Trevor Milton, il presidente di Nikola Corporation accusato di frode, fa un passo indietro e lascia le sue cariche a Stephen Girsky. Milton, il quale intende difendersi da quelle che definisce "false accuse" di aver fornito comunicazioni finanziarie fraudolente agli investitori in occasione del collocamento in Borsa lo scorso mese di marzo.

"Farò il tifo da bordo campo", firmato 'il tuo più grande fan'.

Così spiega su Twitter sottolineando che "l'azienda è in ottime mani e il team esecutivo è ben attrezzato per guidarla nel futuro". "L'attenzione dovrebbe essere sull'azienda e sulla sua missione di cambiare il mondo, non su di me". (ANSA).