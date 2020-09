Borsa: Asia apre settimana in calo, Europa vista negativa

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Borse di Asia e Pacifico in calo in apertura di settimana con Tokyo chiusa per festività. Gli indici guardano all'economia globale e ai rischi che persistono per l'effetto dell'emergenza legata al Covid. A contrattazione in corso sotto pressione Hong Kong (-1,55%). Più contenute invece le flessioni di Shanghai (-0,52%) e di Shenzhen (-0,43%). Seul lascia sul terreno invece lo 0,95% mentre Sydney lo 0,71%.

Negativi anche i future su Europa e Wall Street. In agenda e sotto la lente l'intervento che la presidente della Bce, Christine Lagarde farà nel primo pomeriggio all'assemblea franco-tedesca. Mentre dall'altra parte dell''oceano è atteso il discorso del presidente della Fed Jerome Powell. (ANSA).