Pop. Bari: assemblea per il nuovo cda il 15 ottobre

E' stata convocata per il 15 ottobre l'assemblea per la nomina del nuovo cda e collegio sindacale di Banca Popolare di Bari che dovrà uscire così dall'amministrazione straordinaria. L'assemblea, che a fine agosto era stata rinviata a causa della mancata indicazione del socio di maggioranza Mcc delle lis ,secondo quanto si legge nell'avviso di convocazione, a causa dell'emergenza Covid, l'intervento in assemblea degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La delega e il diritto di voto potranno essere esercitati entro il 13 ottobre.