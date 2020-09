Carige: in incontro sindacati confermato piano industriale

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - L'amministratore delegato di Carige Francesco Guido in un incontro oggi con i rappresentanti sindacali della banca, il primo nel post covid, ha confermato il piano industriale dell'istituto e la volontà di rispettare gli accordi sindacali. Lo annunciano le diverse sigle del comparto bancario in una nota congiunta. "Non verrà fatto ricorso a ulteriori riduzioni del costo del lavoro", segnalano, ed è stata ribadita "rispetto alla tematica del wealth management, che non vi saranno discostamenti dal progetto indicato nell'accordo del novembre 2019". (ANSA).