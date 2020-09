Salone nautico Genova al via. Cecchi, è saper fare italiano

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - Tutto pronto per la 60/a edizione del Salone nautico di Genova, il primo ad essere promosso in tempo di covid. I Saloni Nautici, la società di Confindustria nautica che organizza l'evento, hanno superato tutte le difficoltà del momento scegliendo di applicare misure più rigorose rispetto a quelle indicate dai decreti e grazie a una task force composta da un pool di ingegneri, sanitari e legali, "il cui protocollo di sicurezza ha ricevuto il consenso unanime da parte di tutti gli organismi di controllo", dicono gli organizzatori. Tra le procedure adottate per mettere in sicurezza l'evento, in programma dall' 1 al 6 ottobre una piattaforma gestionale dedicata all'acquisto dei biglietti di ingresso, in vendita esclusivamente online, con l'indicazione dei giorni di visita, la prenotazione dei parcheggi, le telecamere ad ampio raggio per lo screening della temperatura prima dell'accesso, gli ingressi con termoscanner.

"Non ci siamo mai fermati, abbiamo impegnato risorse aggiuntive per raggiungere l'obiettivo. Il Salone Nautico di quest'anno - afferma il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi - non sarebbe stato possibile senza le aziende del settore che hanno creduto nel progetto. E' una iniziativa che contribuisce al rilancio dell'economia del Paese. E' l'immagine del saper fare italiano" . Secondo gli organizzatori il Salone sviluppa un indotto superiore ai 60 milioni di euro.

Tra gli espositori, confermati i principali cantieri, italiani ed esteri, che hanno partecipato all'edizione 2019, ma ci sono anche nuovi marchi.

Le ammiraglie del Salone Nautico 2020 sono il SD126 di Sanlorenzo (37,95 metri), una première mondiale, mentre, per la vela, il Mylius 80 di Mylius Yachts con i suoi 25 metri. (ANSA).