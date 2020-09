Fintech: startup operative anche durante il lockdown

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Il panorama delle Fintech è in fermento e l'Italia non fa eccezione. "Negli ultimi cinque anni sono nate circa 200 startup, con una crescita del 28% anno su anno. Milano e la Lombardia sono centrali, il 40% delle Fintech è su territorio di Milano". Così l'head of Fintech District, Alessandro Longoni, prendendo parte alla presentazione del report 'The Italian FinTech wave', frutto della ricerca condotta con Ey.

"Sono tante le aziende che sono tuttora fragile ma il 95%, secondo una nostra survey, ha dichiarato che ha continuato ad operare anche durante il lockdown e il 20% ha dichiarato di aver avuto una certa accelerazione", spiega. "Non va però - aggiunge Longoni - sottovalutata la fragilità di alcune aziende", che vista la situazione generale potrebbero andare in difficoltà e le strade sono due: tagliare il costo dell'ufficio o in alternativa servire altre Fintech e incumbent". (ANSA).