Fintech: Ey, fenomeno in crescita ma ancora taglia piccola

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Le Fintech in Italia sono "in crescita come numero ma la dimensioni resta ancora piccola". A sottolineare la taglia 'small' del settore che combina finanza e digitale è il markets financial services e fintech Italian leader di Ey, Andrea Ferretti, nel corso della presentazione del report "The Italian FinTech wave", realizzato da Ey e dal Fintech District. Certo, pesa il fattore anagrafico, le "aziende in Italia molto giovani, il 75% si trova nelle fasi iniziali del proprio sviluppo nel ciclo di vita aziendale", spiega Ferretti.

Non a caso, fa notare, "i fondi raccolti sono ancora troppo pochi: 700 milioni in 10 anni. Un dato che non ci piò soddisfare".

Ma le potenzialità di crescita non mancano, anche perché "lato consumatore, sale l'interesse verso servizi e prodotti nativi digitali. L'indice con cui Ey misura l'adozione di questi strumenti sta aumentando in tutto il mondo ma anche in Italia: siamo sopra al 50% di quanti usano servizi e prodotti finanziari sviluppati su piattaforma digitali da operatori non tradizionali".

Anche il partner di Ey, Luca Cosentino, intervenendo alla presentazione della ricerca evidenzia come i limiti dimensionali possano condizionare un'industria che è in sviluppo. Ad esempio, fa presente, "solo il 20% segnala aumenti di capitale negli ultimi anni che supera i 5 milioni". (ANSA).