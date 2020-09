Terzo settore:Catalfo firma decreto attuativo Registro unico

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni dello scorso 10 settembre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha firmato il decreto attuativo del Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts). Lo comunica il ministero.

"Si tratta di un passo avanti decisivo per l'attuazione della riforma", commenta il ministro. Il decreto verrà ora trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, dopo la quale sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. (ANSA).