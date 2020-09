Confindustria, il piano emergenze candidato a premi Eepa2020

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il 'programma gestione emergenze" della Piccola Industria di Confindustria, insieme con il progetto 'pit-stop early warning Europe" dell'Unione Industriale di Torino, sono stati selezionati dal Ministero per lo Sviluppo Economico per rappresentare l'Italia alla 14° edizione degli European Enterprise Promotion Awards, il premio europeo per la promozione d'impresa."Sono stati scelti tra tutti come i più efficaci per la promozione dell'imprenditorialità in Italia e per l'importante servizio che offrono alle imprese", sottolinea una nota di Confindustria.

Il ''programma gestione emergenze' è il programma nazionale di Confindustria, sotto la guida di Piccola Industria - per pianificazione, coordinamento e controllo delle attività di supporto alle imprese e alla popolazione in caso di emergenza, assistenza post emergenza, promozione della prevenzione e della resilienza. È stato in prima linea in occasione dell'emergenza Covid-19, del terremoto del Centro Italia nel 2016 e di quello in Emilia nel 2012.

"Si tratta di un risultato che riempie di orgoglio e rappresenta un riconoscimento per tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno collaborato e collaborano alla riuscita del 'Pge', un modello di eccellenza nella partnership pubblico-privato che auspichiamo possa arrivare a Berlino tra i vincitori" commenta Carlo Robiglio, il presidente della Piccola Industria di Confindustria.

Quanto al 'pit-stop early warning Europe', è "l'unico partner italiano di un'ambiziosa iniziativa europea, co-finanziata dal programma Cosme, che si prefigge di incrementare la competitività e consolidare la ripresa delle pmi piemontesi del settore della manifattura e dei servizi". (ANSA).