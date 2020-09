Borsa: Europa cauta in attesa Fed, corrono retailer con Zara

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Borse europee in lieve rialzo a metà giornata in attesa di conoscere, in serata, le decisioni della Fed, con gli investitori che si aspettano la conferma di un atteggiamento accomodante, allo scopo di sostenere la ripresa dell'economia. Milano avanza dello 0,3%, Francoforte e Parigi dello 0,1% mentre Londra cede lo 0,1%. In rialzo, dopo tre sessioni positive, anche i future su Wall Street. Sui mercati azionari prevale la convinzione che le banche centrali siano ben lontane dall'aver esaurito le munizioni e che dunque la stagione dei rialzi non sia finita. Corre il petrolio (+2,8% il wti a 39,37 dollari) dopo il calo delle scorte Usa superiore alle attese. Sui mercati brillano le catene di abbigliamento, con Inditex (Zara) che balza del 6% dopo i conti e trascina H&M, ancora in luce dopo il rally della vigilia. A Piazza Affari gli acquisti nel settore dell'abbigliamento spingono Moncler (+3,1%), il rialzo del greggio sostiene Saipem (+2,7%) mentre Diasorin beneficia dell'estensione ai campioni salivari del suo test sul coronavirus. (ANSA).