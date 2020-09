Borsa: Asia in ordine sparso in attesa decisioni Fed

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Borse asiatiche in ordine sparso, con gli indici poco mossi mentre gli investitori attendono di conoscere questa sera, al termine della riunione della Fed, l'intensità con cui la banca centrale americana intende proseguire nel sostegno alla ripresa economica. Tokyo ha chiuso quasi invariata (+0,1%), mentre Hong Kong (-0,3%) e le borse cinesi di Shanghai (-0,6%) e Shenzhen (-1,3%) sono in calo.

Seduta in rialzo dell'1% per Sydney mentre Seul ritraccia dello 0,3%. In lieve flessione i future sull'Europa mentre sono poco sopra la parità quelli americani, dove gli indici sono reduci da tre sedute di rialzi consecutivi.

Sul mercato prevale dunque un atteggiamento attendista in attesa di vedere se la Fed confermerà la sua posizione verso l'economia Usa, impegnata ad uscire dalla crisi scatenata dal coronavirus. Pochi i dati macro attesi, tra cui spiccano le vendite al dettaglio di agosto negli Usa. Nel frattempo il petrolio prosegue il movimento rialzista, con il wti che avanza dell'1,5% a 38,86 dollari al barile e il brent dell'1,3% a 41,07. Poco mosso l'euro-dollaro con la moneta unica che scambia a 1,849 sul biglietto verde. (ANSA).