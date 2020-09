Borsa: Asia cauta, listini cinesi tengono dopo dati macro

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Seduta piatta per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, che hanno guardato poco ai positivi dati macroeconomici cinesi: Tokyo è scesa dello 0,44% finale dopo tre giornate consecutive al rialzo, con Sidney che ha chiuso in calo dello 0,08%.

Tutte in positivo le altre Borse, con Shanghai e Shenzhen che in chiusura segnano leggeri rialzi dopo i dati della produzione industriale diramati da Pechino migliori delle stime e con le vendite al dettaglio in crescita. In aumento dello 0,3% Hong Kong, dello 0,6% Seul e dello 0,4% Singapore.

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei. (ANSA).