Fca: a Mirafiori megaimpianto sperimentale Vehicle to grid

Nasce a Torino, nel comprensorio di Mirafiori, un impianto all'avanguardia per lo sviluppo della mobilità sostenibile del futuro. Si parte con 64 mezzi ed entro la fine del 2021 consentirà l'interconnessione fino a 700 veicoli elettrici, diventando così l'infrastruttura più grande al mondo di questo tipo. Il progetto pilota vehicle-to-grid (V2G) è di Fca, Engie Eps e Terna. Presenti all'inaugurazione il presidente di Fca, John Elkann, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, rappresentanti di Commissioni parlamentari, la sindaca Chiara Appendino, giornalisti nazionali e internazionali.

La tecnologia V2G consente ai veicoli di scambiare in modo intelligente energia con la rete, rendendoli una risorsa preziosa per il sistema elettrico nazionale gestito da Terna e contribuendo alla realizzazione di un sistema più sostenibile con un vantaggio per gli automobilisti. L'impianto, inaugurato sul piazzale logistico del Drosso, è stato realizzato in soli quattro mesi, nonostante il lockdown imposto dall'emergenza Covid-19.

La tecnologia bidirezionale, che consente sia di caricare la vettura sia di restituire potenza alla rete, funzionerà in modo efficace quando auto e infrastruttura di ricarica parleranno un linguaggio comune, oggetto della sperimentazione avviata con l'inaugurazione dell'impianto.