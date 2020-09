Cdp, social bond da 750 mln per le imprese

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato oggi sul mercato dei capitali un social bond da 750 miliardi di euro "dedicato alle imprese italiane che investono in ricerca, sviluppo e innovazione e a quelle duramente colpite dall'emergenza Covid-19, con l'obiettivo di sostenerne la crescita futura e l'occupazione". L'emissione destinata ad investitori istituzionali e con scadenza a 8 anni - si legge in una nota di Cdp - ha visto una domanda pari a 4 miliardi.

"Con l'emissione del nuovo Social Bond - dichiara l'amministratore delegato Fabrizio Palermo - CDP conferma il proprio impegno nel supportare la crescita sostenibile del Paese attraverso un robusto sostegno alle imprese del nostro territorio. Siamo convinti che l'economia sostenibile rappresenti un'importante occasione di crescita per le imprese e un'imperdibile opportunità per dare impulso alla ripartenza del Paese, a seguito della pandemia Covid-19".

L'emissione è stata accolta da oltre 180 investitori, con una quota del 76% diinvestitori stranieri, pari al 76%, tra le emissioni ESG di CDP. Barclays, Crédit Agricole CIB, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione.

(ANSA).