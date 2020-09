Borsa: Milano sale (+0,4%) con Stm e Recordati, fiacca Eni

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Piazza Affari conferma nei primi scambi l'intonazione leggermente positiva dell'avvio: l'indice Ftse Mib sale dello 0,4% poco sotto la soglia psicologica dei 20mila punti, con Stm (+2,3%) e Recordati (+2%) a spingere il listino principale.

Bene anche Leonardo che cresce dell'1,8% insieme a Fca, in rialzo di mezzo punto percentuale Tim, piatta Intesa dopo la conferma della partecipazione alla cordata con Euronext (-0,8% a Parigi) e Cdp per Borsa italiana. Tra i titoli a elevata capitalizzazione in calo dello 0,1% Eni anche con la cautela del prezzo del petrolio che a sua volta appare in attesa della pubblicazione del report mensile dell'Opec. (ANSA).