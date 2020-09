Borsa: Europa piatta a metà giornata, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente alla boa di metà giornata: Parigi e Madrid oscillano attorno alla parità, Francoforte perde lo 0,1% con Londra mentre Milano scende dello 0,2% con l'indice Ftse Mib fallendo per ora il ritorno sopra la soglia psicologica dei 20mila punti.

Nonostante i futures sull'avvio di Wall street siano positivi, i listini europei restano incerti, con il solo titolo della Dassault (+7%) che continua a correre a Parigi dopo la vendita alla Grecia degli aerei da caccia Rafale.

In Piazza Affari in particolare perdono oltre due punti percentuali Cnh e Banco Bpm, con Eni che scende dell'1,5% e Tim dell'1%. Bene invece Banca Generali (+1,4%), Leonardo (+1,9% sulla spinta di Dassault) e soprattutto Stm, che cresce del 2,6% dopo che nel settore la giapponese SoftBank ha raggiunto un accordo con la statunitense Nvidia per la cessione di Arm Holdings per 40 miliardi di dollari. (ANSA).