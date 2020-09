Borsa: Asia positiva, bene Tokyo, più forte Seul

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Prima seduta della settimana in rialzo per i mercati azionari dell'area asiatica e del Pacifico: Tokyo ha concluso con l'indice Ftse Mib in aumento dello 0,65%, con Seul forte in crescita finale dell'1,3%. Buoni segnali anche dalle Borse dell'area cinese (Shanghai +0,3%, Hong Kong sale di mezzo punto percentuale nel finale), con Sidney positiva dello 0,6% sostenuta dalla ripresa di alcuni titoli delle materie prime.

Per il terzo giorno consecutivo, in particolare, il listino giapponese ha registrato acquisti, in attesa della nomina del presidente del partito liberal-democratico e futuro capo del governo. L'aspettativa dei mercati è di una continuazione delle riforme volute dal premier uscente Shinzo Abe. (ANSA).