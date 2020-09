Borsa Italiana: titoli dei pretendenti corrono sui listini

(ANSA) - MILANO, 12 SET - I pretendenti all'acquisizione di Borsa Italiana a loro volta quotati sui listini azionari nelle ultime settimane registrano forte interesse da parte degli investitori. Euronext viaggia sui massimi storici con un'accelerazione negli ultimi giorni e una chiusura in rialzo venerdì a 101,7 euro a poche frazioni dal prezzo più alto di sempre toccato a inizio mese a quota 103,9. Forte l'interesse recente anche su Deutsche Borse, che ha chiuso anch'essa in aumento l'ultima seduta della settimana a 153 euro molto vicina al massimo storico raggiunto a metà luglio a quota 168.

L'attenzione, in cordata con Cdp, della società di gestione dei listini di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Dublino e Lisbona per Borsa Italiana è emersa da tempo, mentre non era scontata l'offerta arrivata al London stock exchange da parte del gruppo di Francoforte. Non quotata invece Six, che gestisce la Borsa di Zurigo e che da poco ha acquisito il listino di Madrid per 2,8 miliardi. (ANSA).