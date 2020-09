Borsa Italiana: offerte anche da Six ed Euronext-Cdp

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Dopo quella di Deutsche Borse, sono state presentate al London stock exchange per l'acquisizione di Borsa Italiana che gestisce Piazza Affari anche le offerte non vincolanti del gruppo svizzero Six e di Euronext, che prevede una partecipazione di Cdp. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. (ANSA).