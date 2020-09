Borsa: Europa prosegue fiacca, Milano -0,14% con banche

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Le Borse europee si mostrano in flessione a metà giornata mentre i future su Wall Street continuano ad essere positivi. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,15% con le vendite che appesantiscono finanziari ed energia.

Su queste ultime pesa la flessione del petrolio con il wti a 37 dollari al barile. Lo sguardo dei mercati è poi all'Eurogruppo in corso a Berlino mentre domani sarà di scena l'Ecofin informale.

Tra i singoli listini tiene Londra (+0,47%) mentre non si arresta la tensione tra Ue e Regno Unito sulle relazioni post Brexit con i negoziati che però proseguono. Deboli invece Parigi (-0,06%), Francoforte (-0,10%) e Milano (-0,14%, Ftse Mib a 19.790 punti) .

A Piazza Affari resta viva Diasorin (+1,33%) mentre si sgonfia Cattolica (+0,48%) dopo la corsa iniziale in a scia a conti e conferma target. In evidenza poi Stm (+1,86%).

Confermano invece i cali le banche con Mediobanca (-2,11%) e Unicredit (-1,81%). Vendite poi su Leonardo (-2,23%) e Tenaris (-2%). Lo spread resta stabile a 145 punti. (ANSA).