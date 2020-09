Borsa: Europa debole in apertura, Francoforte -0,08%

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Apertura debole per le principali Borse europee. Parigi in avvio segna un -0,18% con il Cac 40 a 5.014 punti mentre Francoforte registra un -0,08% con il Dax a 13.198 punti. Londra è invece in positivo a +0,11% con il Ftse 100 sopra i 6 mila punti. (ANSA).