Borsa: Asia chiude settimana in rialzo, Europa attesa in calo

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Borse di Asia e Pacifico ancora in rialzo con il rimbalzo del mercato che prosegue compensando le recenti correzioni registrate in particolare dai tecnologici.

Tokyo guadagna lo 0,74% con lo yen debole e il conseguente slancio dei titoli legati all'export. Hong Kong sale dello 0,64%, Shanghai dello 0,63%. Più sostenuta Shenzhen (+1,35%), a scambi in corso. Mentre è piatta Seul (+0,01%) ed è in calo Sydney (-0,83%).

I future sull'Europa sono in negativo mentre quelle sugli Stati Uniti in positivo. Dopo le indicazioni della Bce, il mercato guarda all'Eurogruppo di oggi a Berlino a cui seguirà domani una riunione informale dell'Ecofin. Sul fronte macro a livello continentale sotto la lente il saldo della bilancia commerciale non Ue, gli indici dei prezzi al consumo in Germania, in Spagna e negli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione trimestrale in Italia. Ma anche il Pil del Regno Unito che a luglio è salito del 6,6% dopo il +8,7% di giugno.

Dagli Usa in particolare si attende l'indice dei prezzi al consumo (ANSA).