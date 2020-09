Bankitalia:Visco a riunione esecutivo Abi mercoledì 16

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Il governatore Banca d'Italia Ignazio Visco parteciperà, mercoledì 16 settembre, alla riunione del comitato esecutivo dell'Abi e il suo intervento sarà trasmesso in diretta streaming. E' quanto annuncia l'associazione bancaria secondo cui sarà presente anche Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale Banca d'Italia. L'istituto centrale, spiega l'Abi, segnala che l'evento ricade nella previsione dell'art. 15 del Codice di condotta per le alte cariche della Bce il quale richiede che la partecipazione dei membri del Governing Council e del Supervisory Board della BCE a eventi della specie sia subordinata alla pubblicità dei lavori, in particolare verso i mezzi di informazione. Nella circostanza la Banca d'Italia e l'Abi hanno concordato che la parte di riunione con la presenza del Governatore venga trasmessa in diretta streaming sui siti internet della Banca d'Italia e dell'Abi. (ANSA).