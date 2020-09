Borsa: Europa piatta dopo Bce, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Mercati azionari del Vecchio continente senza variazioni di rilievo dopo le decisioni della Bce con i tassi lasciati fermi: la Borsa di Milano è di qualche frazione la migliore con un aumento dello 0,4%, seguita da Francoforte piatta, Parigi in calo dello 0,2% e Londra con Madrid in ribasso dello 0,3%.

In Piazza Affari, in particolare, Nexi sale sempre del 6% dopo le ipotesi di un'accelerazione con Sia per una fusione, seguita da Banco Bpm che cresce del 5% dopo una sospensione in asta di volatilità e Fca in aumento del 3,5% con le rassicurazioni dell'a.d. Manley sulla fusione con Psa. Acquisti anche su Mediobanca (+3,2%) con il mercato che si aspetta che Del Vecchio superi la soglia del 10% dopo il via libera della Bce.

Piatta Generali con Eni e Mediaset, in calo di oltre un punto percentuale Italgas, Atlantia e Snam. (ANSA).