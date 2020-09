Borsa: Europa apre poco mossa in attesa della Bce

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Avvio cauto per le Borse europee nella giornata che vedrà la Bce comunicare le sue decisioni di politica monetaria. L'indice Dax di Francoforte ha iniziato le contrattazioni in rialzo dello 0,21% a 13.265 punti, il Cac 40 di Parigi cede lo 0,07% a 5.039 punti mentre il Ftse 100 di Londra è sostanzialmente invariato a 6.012 punti. Il mercato si attende dalla Bce una sostanziale conferma dei tassi ma la segnalazione di un aumento dei rischi al ribasso per l'economia, con la possibilità di un incremento delle misure espansive entro fine anno. (ANSA).