Mediaset: Giordani, strategia resta consolidamento europeo

(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Confermo che non vediamo nessun'altra strategia se non un consolidamento europeo". Lo afferma il direttore finanziario del Biscione, Marco Giordani, durante la conference call con gli analisti finanziari a proposito del progetto della holding Mfe, confidando che con Vivendi si possa "trovare una soluzione, lavorando come sempre nel rispetto dell'interesse di tutti gli azionisti". Sulla rete unica risponde che "l'obiettivo di avere un network indipendente ed efficiente è cruciale e può giustificare un investimento da parte nostra".

In luglio e agosto la raccolta pubblicitaria di Mediaset è cresciuta complessivamente del 10% rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. Lo specifica Matteo Cardani, general manager marketing di Publitalia, aggiungendo che "la prima metà di settembre è positiva" ma la "visibilità generale del mercato è scarsissima", con il gruppo che lavora settimana su settimana.

Luglio e agosto per il Biscione hanno usufruito rispetto al 2019 delle partite Champions league che non vi erano l'anno scorso, ma in ogni caso la raccolta pubblicitaria sarebbe stata in aumento "a una cifra". (ANSA).