Borsa: Milano accelera (+1), corre Inwit

(ANSA) - MILANO, 09 SET - La Borsa di Milano accelera, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corrono Inwit (+5%) e Diasorin (+3,9). Lo spread tra Btp e Bund scende a 148 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1%.

Andamento positivo per le utility con Snam (+2,7%), Enel (+1,7%), Terna (+1,2%) , Italgas (+1,6%) e A2a (+1,4%). Corre Cattolica (+4,6%), dopo il via libera dell'Ivass alla trasformazione in spa. Gira in positivo Mediaset (+0,9%), dopo i conti del semestre in calo.

In rosso Leonardo (-1,3%) e Ferrari (-1%). Fuori dal listino principale resta pesante Tod's (-5,6%), dopo i conti del semestre in rosso. (ANSA).