Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Le Borse europee proseguono le contrattazioni in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in rialzo. I mercati si muovono in un clima di ottimismo in vista della riunione della Bce mentre resta alta l'attenzione sulle sperimentazioni dei vaccini per il covid-19.

Dal punto di vista monetario l'euro sul dollaro è ancora in calo a 1,1766 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 gudagna lo 0,8%. In positivo Francoforte (+1%), Londra (+0,9%), Parigi e Milano (+0,7%), Madrid (+0,2%). I listini sono sostenuti dai comparti dell'energia (+2%), con il calo del prezzo del petrolio, e le Tlc (+1,4%).

A Piazza Affari bene le utility. Corre Inwit (+4,7%), in luce Snam (+2,5%) Enel (+1,8%), Terna e A2a (+1,3%). All'insegna del rialzo anche Tim (+1,5%), alle prese con le vicende della Rete Unica. Riduce il calo iniziale Mediaset (-0,5%), dopo i conti del semestre in calo. In fondo al listino principale Leonardo (-2,1%), Cnh e Ferrari (-1,2%). (ANSA).