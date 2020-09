Borsa: Europa in rialzo, ottimismo in vista riunione Bce

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Le Borse europee allungano il passo e procedono stabilmente in rialzo. I mercati attendono in un clima di fiducia la riunione di giovedì del board della Bce per il proseguimento o forse un allargamento della politica fortemente espansiva visto il perdurare degli effetti della crisi Covid e una inflazione negativa. Resta alta l'attenzione sulle sperimentazioni dei vaccini per il coronavirus dopo lo stop di AstraZeneca. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1768 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,8%. In rialzoFrancoforte (+1,1%), Londra (+1%), Parigi (+0,9%) e Madrid (+0,6%). I listini sono sostenuti dalle Tlc (+1,4%) e dalle utility (+1,2%). Bene anche le banche (+0,4%) mentre sono in rosso le auto (-0,3%).

Corre il comparto dell'energia (+2,1%), con il calo del prezzo del petrolio. Si mettono in mostra Bp (+2,9%), Total (+1,7%) e Shell (+2,4%). (ANSA).