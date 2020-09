Borsa: Europa allunga con Wall Street, Milano +1,8%

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Piazza Affari insieme agli altri listini europei allunga il passo (+1,8%) dopo l'avvio di Wall Street in un generale recupero all'indomani di una frenata. Nel Vecchio Continente, dove Francoforte guadagna l'1,4%, Londra l'1,3% e Parigi l'1,1%, l'attenzione è rivolta ormai alla riunione della Bce di domani dalla quale non si attendono misure di politica monetaria ma un possibile nuovo orientamento rispetto all'obiettivo dell'inflazione dopo la svolta presa dalla Fed.

A mettersi in luce a Milano sono ancora Diasorin (+5,1%), insieme a Inwit (+4,7%) sull'idea che sia tornata attuale un'aggregazione nelle torri fra Ei Towers e Rai Way (+5%) mentre Mediaset guadagna l'1,5% dopo la semestrale. Rimbalza il tecnologico Stm (+4,1%) e corre Astm (+7%) spinta dall'acquisto dell'1,6% da parte di Ardian. Segno meno invece per Leonardo (-1,9%) e Ferrari (-0,5%). Tod's (-5,5%) viene intanto penalizzata dalla semestrale deludente. (ANSA).