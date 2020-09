Borsa: Asia chiude in calo, si guarda a vaccini per virus

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Le Borse asiatiche chiudono in calo, in scia con la flessione degli indici azionari statunitensi. Gli investitori guardano anche all'andamento delle sperimentazioni dei vaccini dopo lo stop dei test di AstraZeneca. Restano i timori per un ripresa economica lenta. I listini asiatici hanno risentito dell'andamento negativo del comparto farmaceutico e quello finanziario.

In calo Tokyo (-1,04%). Sul fronte valutario lo yen si va apprezzando sul dollaro a 105,80 sul dollaro e a 124,50 sull'euro. A mercati ancora aperti sono in rosso Shanghai (-1,2%), Shenzhen (-1,9%), Hong Kong (-1%), Mumbai (-0,8%) e Seul (-1,1%).

Giornata scarna di appuntamenti macroeconomici. In arrivo dagli Stati Uniti le nuove posizioni lavorative e le scorte di petrolio settimanali. (ANSA).