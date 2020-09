Spread Btp-Bund apre in lieve aumento a 152 punti

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Apertura in lieve aumento per lo spread tra Btp italiani e bund tedeschi. Il differenziale tra i due titoli ha avviato la seduta a 152 punti (150,4 ieri sera in chiusura di giornata), con un rendimento per i Btp decennali pari all'1,06%. (ANSA).